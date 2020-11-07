"Деякі клуби транслюють матчі на YouTube. Мені здається, поки вони будуть так робити – у нас будуть зникати клуби і спортивні редакції на телеканалах. Тому що одні можуть робити трансляції на YouTube, а ми і ви, наші передплатники, разом розвиваємо український футбол, інвестуємо в нього наші кошти.

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Все, що неприродно, рано чи пізно закінчиться погано. Власники клубів поставлять запитання менеджменту: де доходи? І якщо цих доходів не буде, якщо доходи не будуть рости з року в рік, кожен матиме ризик наступного дня прокинутися, а в місті не виявиться улюбленої команди. Так страждають вболівальники Металіста і Дніпра. Карпати – також конкретний приклад. Команди більше немає", – сказав Денисов у проекті "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий Футбол".

Нагадаємо, віднедавна канали "Футбол" зникли з кабельних мереж і доступні тепер лише за індивідуальною підпискою або на деяких платформах. Натомість матчі Динамо, СК Дніпро-1 та Зорі можна переглядати у вільному доступі у прямому ефірі в YouTube.

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