"Від Динамо в Лізі чемпіонів менші вимоги, ніж від Шахтаря. Немає того очікування, до якого 20 років тому нас привчив київський клуб. Для Динамо, можливо, сезон вже відбувся. Кияни вийшли з непростої ситуації у кваліфікації й потрапили в груповий етап. Уже по суті все відбулося. Вони вже нікому нічого не винні.

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Чекати від Динамо результату в Лізі чемпіонів після матчів з Яблонцем не варто. Потрібно, щоб пам'ять у вболівальників була довшою. Луческу – не Йода. Він у футбол не зіграє. І вище свого ресурсу він теж стрибнути не може. Луческу – не чарівник. Цей сезон довів. У Лізі чемпіонів дива не сталося.

Перше місце в чемпіонаті зумовлене тим, з чим зараз бореться Шахтар. Все досить очевидно і з точки зору результату проти такої Барселони.

Напевне, тепер буде менше розмов про великі трансфери: як продають Миколенка і Супрягу. Якби хоча б за кожен забитий гол Супрязі додавали мільйон до трансферної вартості, а так, на жаль... Сім мільйонів з нулем голів в чемпіонаті України – виглядає чиєюсь фантазією або умислом, щоб кудись хлопця продати", – поділився Денисов у власному шоу на YouTube Денисов Time.

Зауважимо, після 4-х турів ЛЧ Динамо розташувалось третім у групі G з одним пунктом та вже втратило будь-які шанси на вихід в 1/8 фіналу. Тепер кияни боротимуться за путівку в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем, у якого теж один заліковий бал.

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