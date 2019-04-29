Денисов: Лише гравці Львова винні в тому, що не дотиснули Динамо

Експерт Великого Футболу Олександр Денисов прокоментував перемогу Динамо над Львовом (1:0).

"Динамівці забили чудовий гол. Питання тільки в тому, що повтор показав: м'яч був забитий з офсайду.

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Епізод з вилученням Бурди міг принести неприємності Динамо в центрі захисту. Тим більше, що протягом останніх ігор, Кадар весь час робив якісь подарунки гравцям суперника. Тепер Бурда, який спочатку заробив пенальті в матчі з Шахтарем, а тепер був видалений на 19-й хвилині.

Згадую матчі Львова проти Динамо – всі ігри були яскравими. Згадуємо, що Львів зробив проти Динамо в Києві. Пригадаємо матч, коли Динамо змогло забити лише один м'яч. Це протистояння в поточному сезоні завжди цікаво. Динамо – з перемогою. Кияни вистояли удев'ятьох, два футболісти підвели команду, але Львів може звинувачувати тільки себе в тому, що не скористався чисельною перевагою", – поділився думкою Олександр Денисов в ефірі передачі Великий Футбол.

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