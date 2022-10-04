"Олександр Севідов – перша людина за цим столом, перший експерт, яку Віктор Леоненко навіть трохи побоювався. Хоча й Вітя – це зірка та легенда, а Севідов – тільки зірка. Думав, що Вітя не прийме його.

"Скоро Вацко вже й склад призначатиме": Леоненко звинуватив коментатора у невдалому виступі збірної України в Лізі націй

Я пам’ятаю, коли зайшов Слава Шевчук – перші тижні Леоненко його просто принижував та підколював за ефіром. Я думав, на скільки Славу вистачить – або дати по обличчю, або піти. Він його просто не хотів прийняти, "я тут давно сиджу". Це навіть було проблемою.

Євгена Левченка він теж не любив: "інтелігент, де ти грав, що ти робив". І Вітю Вацка не любив перші роки. Я намагався заспокоїти Вацка та просив сприймати це з гумором. А Вітя виходив весь в червоних плямах, в гримерці його трясло. Відчував, що він зараз чимось рубане цього Леона", – розповів Денисов у програмі ТаТоТаке.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася