Денисов: Історія про те, що Ахметов розбив машини гравців Шахтаря – це красива легенда

Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов розвінчав міф про те, як Рінат Ахметов мотивував гравців Шахтаря.

"Рінат Ахметов – людина класично правильних поглядів. Дуже коректна, спокійна. Безумовно, він дуже успішний. Але за всім цим стоїть величезна працьовитість.

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Історія про те, що Рінат Ахметов після невдалого матчу Шахтаря розбив машини гравців команди? Це легенда. Дуже красива історія, яка могла б прикрасити будь-який фільм Тарантіно. Але це просто вигадка", – пригадав Денисов у радіопрограмі Слава+.

Нагадаємо, Ахметов обіймає посаду президента Шахтаря з 1996 року, а донецький клуб за часів його правління став найтитулованішим клубом Шахтаря.

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