toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Денисов: Історія про те, що Ахметов розбив машини гравців Шахтаря – це красива легенда

3 липня 12:10 - Читать на русском
Денисов: Історія про те, що Ахметов розбив машини гравців Шахтаря – це красива легенда
Ахметов, Денисов та Луческу / фото: ФК Шахтар

Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов розвінчав міф про те, як Рінат Ахметов мотивував гравців Шахтаря.

"Рінат Ахметов – людина класично правильних поглядів. Дуже коректна, спокійна. Безумовно, він дуже успішний. Але за всім цим стоїть величезна працьовитість.

Денисов розповів, як його син потролив легенду Динамо

Історія про те, що Рінат Ахметов після невдалого матчу Шахтаря розбив машини гравців команди? Це легенда. Дуже красива історія, яка могла б прикрасити будь-який фільм Тарантіно. Але це просто вигадка", – пригадав Денисов у радіопрограмі Слава+.

Нагадаємо, Ахметов обіймає посаду президента Шахтаря з 1996 року, а донецький клуб за часів його правління став найтитулованішим клубом Шахтаря.

"Мій сусід оформив покер у ворота Барселони": як син легенди Шахтаря тренує Динамо в Еміратах

blog_ava
Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді
3 липня
9857
Теги
Шахтар Шахтар Рінат Ахметов Олександр Денисов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
52
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук