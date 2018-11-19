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Денисов: Добре, що збірна України програла зараз, коли можна експериментувати

13:38 130 Читать на русском
Денисов: Добре, що збірна України програла зараз, коли можна експериментувати
Олександр Денисов / Сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов прокоментував поразку України від Словаччини (1:4).

"Ніхто не хотів програвати, але на завершальній стадії Ліги Націй трапився неприємний результат, який потрібно прийняти і, можливо, вибачити. Мені здалося, що збірна України не очікувала такої агресивної гри від збірної Словаччини. Поразка нашої національної команди була, як ефект контрастного душу, але, незважаючи на гіркоту поразки, цей душ трапився вчасно.

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Добре, що програли зараз, коли є можливість експериментувати і помилятися. Наслідки були б більш болючими, якби такої поразки ми зазнали в кваліфікації до Євро. Нехай цей гіркий досвід піде в скарбничку майбутніх успіхів збірної", – цитує Денисова сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Україна Україна Збірна України Словаччина - Україна Словаччина Словаччина Олександр Денисов
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