Денисов: Добре, що збірна України програла зараз, коли можна експериментувати

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов прокоментував поразку України від Словаччини (1:4).

"Ніхто не хотів програвати, але на завершальній стадії Ліги Націй трапився неприємний результат, який потрібно прийняти і, можливо, вибачити. Мені здалося, що збірна України не очікувала такої агресивної гри від збірної Словаччини. Поразка нашої національної команди була, як ефект контрастного душу, але, незважаючи на гіркоту поразки, цей душ трапився вчасно.

Вацко: Ніхто не пам'ятає, що Блохін програвав усі спаринги перед відбором на ЧС-2006

Добре, що програли зараз, коли є можливість експериментувати і помилятися. Наслідки були б більш болючими, якби такої поразки ми зазнали в кваліфікації до Євро. Нехай цей гіркий досвід піде в скарбничку майбутніх успіхів збірної", – цитує Денисова сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося