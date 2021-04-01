Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов поділився враженнями від втраченої перемоги українців над збірною Казахстану (1:1) у поєдинку відбору на ЧС-2022.

"Частково правий був Артем Федецький, коли сказав, що нашій збірній в матчі з казахами не вистачало кулака. Насправді, кулак був вчора зовсім поруч, буквально на відстані протягнутої руки.

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Після першого тайму ми ще посміхалися. А ось після другого було відчуття, що кулаком отримали якраз ми. Як наслідок, тема збірної зараз болить. Чого не вистачало нашій команді, кулака, а, може, копняка – питання дискусійне", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, опублікувавши фото зі стадіону з відомим українським боксером Олександром Усиком.

Нагадаємо, після трьох матчів в активі збірної України три очки. У групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.

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