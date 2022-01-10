"Нарешті це станеться! Давно хотіли і ось, у це міжсезоння, телеканали Футбол організують у Туреччині футбольний турнір і трансляцію всіх матчів. Подія для нас неординарна, у тому сенсі, що раніше ми проводили виключно трансляції, а зараз це організація всього заходу тривалістю в 10 днів, оренда стадіонів, реєстрація турніру в турецькій Федерації, судді, погодження з учасниками дат матчів, і, знову ж таки, підготовка прямих трансляцій.

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Загалом, клопоту зараз чимало, але нам дуже цікаво зробити це міжсезоння яскравішим. Ми назвали турнір "Winter Cup 2022", у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Це будуть команди, які нині динамічно розвиваються та команди, які оголосили про масштабний рестарт. Усі зіграють із усіма. Старт турніру на початку лютого.

У нас вже є партнери та спонсори турніру, скоро ми про всіх і про все розповімо, дати турніру, формат, які клуби зіграють. Новин буде багато", – написав Денисов у своєму Instagram.

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