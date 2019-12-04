Денисов анонсував трансляцію нових ліг на каналі Футбол 3

Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов розповів, чим наповнюватиметься ефір новоствореного каналу.

"Канал Футбол 3 запрацює з наступного календарного року. Там буде частина того контенту, який присутній на каналах Футбол 1/2. Хочемо показати його по максимуму. Але також будуть і нові ліги і турніри. Поки я їх не назву, адже потрібен ще штамп на угодах.

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Своя родзинка там буде. Коли будуть підписані контракти, то ви про це відразу дізнаєтеся. Контент буде дуже цікавий", – цитує Денисова Tribuna.com.

Раніше повідомлялось, що новий телеканал не транслюватиме матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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