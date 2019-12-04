toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Денисов анонсував трансляцію нових ліг на каналі Футбол 3

15:13 949 Читать на русском
Денисов анонсував трансляцію нових ліг на каналі Футбол 3
Олександр Денисов / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов розповів, чим наповнюватиметься ефір новоствореного каналу.

"Канал Футбол 3 запрацює з наступного календарного року. Там буде частина того контенту, який присутній на каналах Футбол 1/2. Хочемо показати його по максимуму. Але також будуть і нові ліги і турніри. Поки я їх не назву, адже потрібен ще штамп на угодах.

Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірної

Своя родзинка там буде. Коли будуть підписані контракти, то ви про це відразу дізнаєтеся. Контент буде дуже цікавий", – цитує Денисова Tribuna.com.

Раніше повідомлялось, що новий телеканал не транслюватиме матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
Збірна України проведе ще два спаринги перед Євро-2020 – відомі дати
10:44
5141
Теги
Олександр Денисов Футбол 1 Футбол 2 телебачення
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
30
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук