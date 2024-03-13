"Те, що відбулося, дійсно стало для всіх нас великим сюрпризом. Тому що клуб точно не готував заміну Юрію Калітвінцеву. Ви ж бачите зараз те, що відбувається у нас. Відчула людина втому, не стала чіплятися за крісло, як це буває. Тренер зробив такий принциповий крок і вирішив подати у відставку самостійно.

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Це дуже непроста ситуація і для Буткевича, тому що ви бачили в численних інтерв'ю, що він дуже довіряв Юрію Калітвінцеву, дуже вірив, що йому вдасться пройти цей, скажімо так, випробувальний момент, дуже важкий перший сезон в УПЛ. Тому для нього це теж такий шок.

Знаєте, бувають ситуації, коли конфліктують, наприклад, президент і тренер. Президент втомлений від тренера, тренер чіпляється за крісло. Тут – шок, стрес, перші втрати на початку другої частини чемпіонату, приходить людина, каже: "Я більше не можу". Для Буткевича це дійсно дуже важка ситуація, він і в інтерв'ю про це каже, що йому важко з людьми розлучатися. Але він побачив, що дійсно Юрій Миколайович не потягне зараз психологічно цю історію.

Як відбувалися перемовини про відставку Калітвінцева? Це був спочатку зідзвон. Саме під час цієї телефонної розмови було озвучене рішення Калітвінцева. Потім вже відбулась очна зустріч, потиснули руки. Юрій Миколайович попрощався з командою, його у таборі Полісся вже немає. Він вже залишив команду, залишив заміську базу", – розповів Денисов в ефірі YouTube-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, виконувачем обов'язків головного тренера Полісся став наставник Звягеля Сергій Шищенко.

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