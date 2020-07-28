Денисов – про реакцію Ахметова на тренера Динамо: Луческу не входить у коло інтересів президента Шахтаря

"Може, я когось трохи розчарую, але президент Шахтаря, якого я почув, сконцентрований на найближчому, і Мірча Луческу не входить у коло інтересів Ріната Ахметова.

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Йому цікавий виступ в Лізі Європи, як зможе заграти Сікан, Вітао та інші молоді футболісти, включно з Сіпріано і всіма іншими. Президент Шахтаря зосереджений виключно на своїй команді і старті наступного сезону.

Тому розмова про Луческу вийшла блискавичною. Він сказав: "Прокоментую пізніше, на позитиві після закінчення євросезону". Тоді ми запишемо велике інтерв'ю", – розповів Денисов для ТК Футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу протягом 12 років очолював Шахтар, тому його призначення наставником Динамо викликало резонанс у суспільстві.

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