Денис Олійник може повернутись в Україну

Колишній півзахисник київського Динамо, який нині захищає кольори фінського Сейнайокі, не виключає свого повернення в український чемпіонат.

"Чемпіонат (Фінляндії – прим.) завершився не так, як хотілося б. Але на це є свої причини. По-перше, на нашу гру вплинула зміна головного тренера. При колишньому наставнику Олексію Єрьоменку ми б увійшли до першої шістки, яка мала б боротися за призові місця. А, по-друге, на результати команди вплинули травми наших провідних виконавців. Без них було дуже складно.

Олійник: У Сейнайокі мені запропонували контракт до кінця кар'єри

Минулий сезон можу записати собі в актив, адже я нарешті повернув свої колишні кондиції. Мені вдалося забити 10 голів з 23-х командних, мене визнали найкращим гравцем сезону у команді, тому є і позитивні емоції.

Сейнайокі запропонував мені дуже хороший за фінськими мірками контракт, але я поки не підписував угоду. Зараз я відчуваю в собі сили грати в чемпіонаті більш високого рівня. Керівникам клубу я пояснив свою позицію. Вони поки згодні почекати мого рішення. Робота з пошуку клубу йде повним ходом, але про конкретику поки говорити рано, оскільки багато європейських чемпіонатів у розпалі. Думаю, все проясниться ближче до кінця грудня – початку січня під час зимової паузи.

Думаю, Сейнайокі боровся би за 6-е місце в чемпіонаті України, – Олійник

Чи розглядаю я варіанти з українськими командами? Так! Скажу більше, я якось навіть ностальгую за вітчизняним чемпіонатом, в якому провів багато хороших сезонів. Але знову ж таки, говорити щось конкретне, рано", – розповів Олійник в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 32-річний вихованець запорізького футболу розпочав професійну кар’єру у київському Динамо, за який виступав до 2008 року. Окрім столичної команди в Україні Денис встиг пограти за Арсенал, Металіст, Дніпро, Десну та Геліос, а також спробував свої сили за кордоном у Вітессі (Нідерланди) та Дармштадті (Німеччина).

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