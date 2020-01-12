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Денис Фаворов: Після переходу брата в Академію Пушкаша деякі гравці Десни точно видихнуть

11:10 352 Читать на русском
Денис Фаворов: Після переходу брата в Академію Пушкаша деякі гравці Десни точно видихнуть
Денис та Артем Фаворови / фото з соцмереж

Півзахисник Десни Денис Фаворов спрогнозував, як вплине на чернігівську команду відхід його брата в угорську Академію Пушкаша.

"Декілька хлопців точно видихнуть після трансферу Артема. Вважаю, для нього це плюс, для команди – мінус. Це була незамінна фігура. Прийшли нові люди, все в їхніх руках", – сказав Фаворов в ефірі телеканалу Дитинець.

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Нагадаємо, Артем Фаворов перейшов в Академію Пушкаша 3 січня. Десна заробила на трансфері 470 тисяч євро. Український хавбек вже встиг дебютувати за нову команду – вчора він забив гол у ворота Люцерна в товариському матчі.

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