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Денис Фаворов: Не стану говорити, що з Десною коїться щось погане

12:52 136 Читать на русском
Денис Фаворов: Не стану говорити, що з Десною коїться щось погане
Денис Фаворов / соцмережі

Півзахисник Десни Денис Фаворов прокоментував поразку від Арсенала-Київ (0:2) у матчі 26 туру УПЛ.

11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський
 
11’ Артур Авагімян
27’ Павло Оріховський

"Думаю, потрібно шукати причини в собі. Думаю, такі ситуації тільки будуть загартовувати нас. Далі все буде нормально.

Арсенал-Київ – Десна –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Не сказав би, що з командою відбувається щось негативне, просто гра не вдалася. Другий тайм... Це футбол, буває. Потрібно розібрати і рухатися далі", – сказав Фаворов Футбол NEWS.

Десна після цієї поразки залишилась на 7 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 35 очок, Арсенал-Київ піднявся з останньої сходинки, маючи в активі 21 пункт.

Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці​​​​​​​

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Десна Десна Арсенал-Київ - Десна Денис Фаворов Денис Фаворов
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