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Денаєр продовжить кар'єру в Ліоні

21 серпня 06:00 4 Читать на русском
Денаєр продовжить кар'єру в Ліоні
Джейсон Денаєр / Фото: Sky Sports

Захисник Манчестер Сіті Джейсон Денаєр перейде в Ліон.

23-річний захисник Манчестер Сіті Джейсон Денаєр продовжить кар'єру у Франції, повідомляє журналіст Крістоф Тер'є у своєму Twitter.

За його інформацією, бельгійця підпише Ліон.

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Денаєр провів у Манчестер Сіті 6 років, але не зіграв за клуб жодного офіційного матчу.

Денаєр двічі був в оренді в Галатасараї, грав за Селтік та Сандерленд.

Також повідомляється, що він підпише з ліоном 4-річний контракт.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Джейсон Денаєр Джейсон Денаєр Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліон Ліон
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