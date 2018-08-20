Денаєр продовжить кар'єру в Ліоні

Захисник Манчестер Сіті Джейсон Денаєр перейде в Ліон.

23-річний захисник Манчестер Сіті Джейсон Денаєр продовжить кар'єру у Франції, повідомляє журналіст Крістоф Тер'є у своєму Twitter.

За його інформацією, бельгійця підпише Ліон.

Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?

Денаєр провів у Манчестер Сіті 6 років, але не зіграв за клуб жодного офіційного матчу.

Денаєр двічі був в оренді в Галатасараї, грав за Селтік та Сандерленд.

Також повідомляється, що він підпише з ліоном 4-річний контракт.