"Прекрасно знали, що у нас дуже складний суперник. Знали, що буде не найкраще поле. Але дуже хотіли перемогти. Все це разом накладало на нас дуже велику відповідальність. Команда дала позитивну відповідь. Тільки в першому таймі у нас було два удари в штангу, Соломон виходив один на один з воротарем, ще було кілька моментів, які ми не змогли реалізувати, і забили один гол. Повністю контролювали гру, добре проявили себе як в атаці, так і в обороні, закривали всі шляхи до наших воріт.

Ювілейний дубль Мораєса у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 0:2

У другому таймі Ворскла трохи більше володіла м'ячем, але не створювала явних гольових моментів. Все було так само. Був один епізод, який арбітр перетворив у штрафний. Проте ми закривали всі зони, а команда діяла збалансовано. Провели хороший матч і перемогли.

Вся команда дуже добре себе показала. Мені дуже сподобалася гра Степаненка і всієї команди. Тарас мав завдання зупиняти Ворсклу при виграші першого і другого м'ячів. Всі хлопці показали себе гідно, як і Степаненко. Так, він втрачав м'яч, але причина цього – стан поля.

Мораєс забив у свій день народження? Хочу, щоб він забивав завжди, але, на жаль, день народження тільки раз на рік. Інакше, він занадто швидко постаріє. Він провів хороший матч, як і вся команда", – сказав Каштру у коментарі ТК Футбол.

Після 20-ти турів УПЛ Шахтар залишається на другій сходинці з 42-ма очками.

Шахтар на класі здолав Ворсклу – Мораєс оформив дубль із голами-близнюками та ввійшов в елітний клуб бомбардирів