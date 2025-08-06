Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі

РФШ – КуПС – 1:2

Голи: Дьєдью, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24

Рієка – Шелбурн – 1:2

Голи: Янковіч, 56 (з пенальті) – Боун, 58, Мартін, 70

КуПС забив два швидких м'ячі в Ризі – і довів гру до перемоги. Перший гол був забитий прямим ударом зі штрафного після того, як капітан РФШ Стефан Паніч порушив правила поблизу свого штрафного майданчика. У середині першого тайму господарі помилилися при елементарній перепасовці біля своїх воріт: захисник Мареш, віддаючи пас назад воротареві, помилився з точністю – і подарував м'яч супернику.

Црвена Звезда наблизилась до ймовірної дуелі з Динамо – кияни можуть отримати шанс на помсту за Олександрію

Латвійці змогли підловити і гостьового воротаря на помилці – Йоханнес Крейдль вийшов занадто далеко від воріт, і Дьєдью зміг закинути м'яч йому за комір.

В іншому матчі Рієка несподівано поступилася вдома Шелбурну. На 56-й хвилині Шпіл віддав невдалий пас на партнера, після чого спробував дістатися до м'яча – і сфолив проти Ндоціте. Янковіч легко реалізував пенальті.

Однак вже через дві хвилини ірландці зрівняли рахунок – Боун уникнув офсайду, хоча хорвати ще довго сперечалися з арбітром з цього приводу. Другий гол гостей стався відразу після того, як у Рієки відбулися дві заміни – Мартін забив головою.