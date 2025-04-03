Під час конгресу УЄФА президент організації Александер Чеферін сказав, що поки клуби країни-агресора та збірні РФ не повернуться до офіційних змагань. Проте він додав, що це станеться одразу після завершення війни в Україні, передає Diario AS.

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"Я вже багато разів говорив щодо команд та збірних з РФ. Можу повторити, щоб не було сумнівів. Повернення РФ відбудеться після того, як закінчиться війна", – неоднозначно висловився Чеферін.

Нагадаємо, що збірна РФ та клуби з Московії відсторонені з 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної війни проти України. Але з приходом до влади в США Дональда Трампа росіяни дедалі частіше та активніше плекають надії про своє повернення в офіційні міжнародні змагання, зокрема під егідою УЄФА та ФІФА.

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