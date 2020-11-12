"Навіщо Лунін побіг в ту зону, я так і не зрозумів. Звичайно, це груба помилка. Тим більше, що захисник наш там був на місці і міг зіграти більш спокійно і корисно для команди, ніж Лунін. Молодість, що поробиш...

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Воротар повинен грати постійно. Андрію Луніну практики серйозних матчів дуже не вистачає. Незважаючи на товариський статус зустрічі з Польщею, гра вийшла насиченою, серйозною – суперник не робив перепочинку сам і не давав його нашим хлопцям. Звичайно, я впевнений, що Лунін зробить висновки. Нехай краще такі ось промахи в товариському матчі допускає, ніж в офіційних", – цитує Дем'яненка Footboom.

Нагадаємо, що далі на команду Андрія Шевченка чекає поєдинок Ліги націй. Матч 5-го туру Німеччина – Україна відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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