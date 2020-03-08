Дем’яненко здобув першу перемогу у чемпіонаті Словаччини

У поєдинку 23-го туру чемпіонату Словаччини Нітра Анатолія Дем'яненка вперше за кілька останніх турів здобула перемогу.

Чемпіонат Словаччини, Фортуна-ліга, 22-й тур

Сеніца – Нітра – 0:3

Голи: Врабел, 45, Рістовскі, 50, Хобот, 90+3

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У 22-му турі чемпіонату Словаччини Нітра Анатолія Дем'яненка на виїзді розгромила Сеніцу з рахунком 3:0. Перший тайм пройшов за рівної гри, а ось у другій половині зустрічі домінували гості. Вже на початку другої сорокап’ятихвилинки Нітра забила двічі і, фактично, вирішила долю поєдинку.

Команді не завадило навіть вилучення – на 81-й хвилині свою команду підвів 19-річний ганський нападник Едмунд Аддо, який поблизу власного штрафного майданчика збив суперника. Зрештою, вже у доданий час підопічні Дем’яненка забили втретє, чим остаточно деморалізували Сеніцу.

Цікаво, що українському фахівцю знадобилось чотири матчі аби здобути свою першу перемогу на чолі словацької команди.

Звитяга принесла Нітрі 19 очок та одинадцяту сходинку у турнірній таблиці Фортуна-ліги, Сеніца з 24 пунктами – дев’ята.

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