Дем'яненко зазнав чергової невдачі на чолі Нітри – українського тренера покарав екс-гравець УПЛ

У 21 турі чемпіонату Словаччини Нітра Анатолія Дем'яненка поступилася команді, яка лідирує в турнірній таблиці.

Чемпіонат Словаччини, 21 тур

Нітра – Слован – 0:1

Гол: Моха, 56.

Дем'яненко: Приємно здивований тим, що побачив у Нітрі

У домашньому матчі проти поточного лідера чемпіонату Словаччини команда Анатолія Дем'яненка здебільшого оборонялася. Слован значно більше володів м'ячем і створив чимало гольових моментів, один з яких реалізував колишній хавбек Олімпіка Моха. На 56 хвилині він класним обвідним ударом вразив нижній кут воріт Нітри. Цей гол став переможним для гостей.

Зазначимо, що для команди Дем'яненка це вже друга поразка в трьох матчах після зимової перерви. Після приходу українського фахівця Нітра не забила ще жодного гола в офіційних матчах і перебуває на дні турнірної таблиці чемпіонату Словаччини, маючи рівну кількість очок з Погронє – по 16.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко