Дем'яненко: Збірна України просто зобов'язана привезти з Люксембургу три очки

Колишній тренер Динамо Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від відбіркового матчу Євро-2020 Люксембург – Україна.

"Я перебуваю в Люксембурзі, куди прилетів, щоб підтримати нашу національну команду. З того, що я бачу тут, можу сказати: в розташуванні збірної України панує гарний настрій.

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Важливо, щоб не було недооцінки суперника. До гри з Люксембургом потрібно поставитися дуже серйозно. Вважаю перемогу Люксембурга над Литвою невипадковою, хто б що не говорив. Я дивився ту гру. Господарі поля продемонстрували хороший рух і бійцівські якості. Наш майбутній суперник відмінно виглядав як команда. Люксембург – це сильний середняк.

Нашій національній команді волею календаря випало почати відбір двома виїзними поєдинками. І якщо ми змогли взяти бал в гостьовій зустрічі з Португалією, то з Люксембургу просто зобов'язані привезти три очки.

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У збірній України є багато класних виконавців – не 11-13 людей, а всі 25. Той же Циганков, вважаю, здатний якісно замінити травмованого Марлоса.

Я думаю, що Яремчук в Лісабоні добре зіграв. Проти Люксембургу він знову може вийти і отримати в атаці потужну підтримку від півзахисту. Що стосується Мораєса, то Андрій Шевченко повинен прийняти рішення і взяти відповідальність за його вихід.

Нам необхідно гнучко зіграти в атаці. Суперник може закрити і Яремчука, і Мораєса. Тоді завершителем атак повинен стати хтось із хавбеків. Добре, що у нас є забивні півзахисники – Маліновський, Коноплянка, та й Зінченко може вразити чужі ворота.

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Повторюся, з того, що я бачу тут, в Люксембурзі, всі наші хлопці в тонусі, всі горять бажанням зіграти. На кого варто зробити ставку, найкраще знає Андрій Шевченко, і не потрібно боятися робити зміни. Упевнений, неприємних сюрпризів для українських уболівальників не повинно бути. Ми візьмемо три очки", – цитує Дем'яненка Команда 1.