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Дем'яненко: Якщо Динамо розраховує на Бєсєдіна, йому треба давати грати, як Марлосу в Шахтарі

17:09 73 Читать на русском
Дем'яненко: Якщо Динамо розраховує на Бєсєдіна, йому треба давати грати, як Марлосу в Шахтарі
Артем Бєсєдін / ФК Динамо Київ

Колишній гравець та тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко прокоментував становище в команді форварда Артема Бєсєдіна.

"У мої часи в обороні діяли простіше, намагаючись швидше вивести м'яч зі своєї половини поля. Зараз я помітив, що підключати голкіперів до гри ногами стало модно.

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Ви напевно натякаєте на нервозність, яка виникає, коли замість передачі вперед йде пас на Бойка... Нічого не поробиш, відповідно до сучасних вимог, воротар зобов'язаний добре грати ногами. Бойко повинен додавати в цьому компоненті.

Що стосується Бесєдіна, то поки не варто вести мову про серйозне посилення атаки. Якщо Динамо на нього розраховує, то йому потрібно давати грати, як і Марлосу в Шахтарі. Бесєдін набере форму тільки через гру в офіційних матчах", – цитує Дем'яненка Команда 1.

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Теги
Динамо Динамо Анатолій Дем'яненко Марлос Марлос Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Шахтар Шахтар
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