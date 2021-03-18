"Вважаю, що шанси у Динамо та Шахтаря однакові, навіть незважаючи на те, що "гірники" програли у першій зустрічі з більшим рахунком. З власного досвіду знаю – шанси у футболі є завжди, адже це гра, на яку впливає дуже багато факторів. Звичайно, не потрібно літати у хмарах – шанс пробитися в 1/4 фіналу і у Динамо, і у Шахтаря дуже невеликий. Але все одно потрібно боротися.

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Чому Динамо вдома поступилося Вільяреалу з таким рахунком? Кияни припустились дитячих помилок в обороні при розіграші "стандартів". Була елементарна втрата уваги. В Іспанії потрібно зіграти агресивніше і уважніше. Але ризик повинен бути розумний. Можна так піти вперед, що отримати у відповідь п'ять м'ячів...

У поєдинку з Зорею вразила фізична готовність "біло-синіх". Певною мірою це була репетиція гри з Вільяреалом. Добре вже те, що Динамо зможе витримати високий темп в Іспанії протягом усіх 90 хвилин. Але важливішим стане інше – необхідно обов'язково забити першими і змусити, таким чином, суперника нервувати.

Щодо Шахтаря... Якщо "гірники" заб'ють швидкий м'яч, то відіграти навіть такий рахунок, як 0:3, не виглядає фантастикою. Тим більше, що у Шахтаря є кому забивати, і попереду "помаранчево-чорні" завжди створюють дуже багато, особливо бразильці. Інша справа – реалізація. Вона буде суперактуальною і для Шахтаря, і для Динамо. А от щодо гри "гірників" в обороні у мене є тривога. Як я розумію, знову буде відсутній Степаненко, а без нього там мало порядку. Адже пропускати вдома Шахтарю не можна – забити п'ять м'ячів такий Ромі точно не вдасться.

Вільяреал і Рома – це не Барселона з Ліверпулем. Потрібно боротися і вірити в успіх до кінця, а також змусити опонентів втратити цю віру, що дуже важливо", – сказав Дем'яненко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться вже сьогодні, 18 березня. Шахтар стартує о 19:55, а Динамо о 22:00.

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