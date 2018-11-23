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Дем'яненко: Цьогоріч збірна ветеранів України зіграла чимало матчів з військовими

11:20 65 Читать на русском
Дем'яненко: Цьогоріч збірна ветеранів України зіграла чимало матчів з військовими
Дем'яненко у збірній ветеранів України / ФФУ

Підсумки виступів збірної ветеранів України підбив головний тренер команди Анатолій Дем’яненко.

"З кожним роком усе цікавішою стає програма та ширшою – географія виступів збірної ветеранів. Про команду вже чудово знають, ми завжди маємо багато запрошень із різних міст, усі хочуть подарувати вболівальникам свято спілкування з гравцями, а місцевим футболістам – дати нагоду перевірити майстерність.

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Цього року до нас приєдналися Сергій Шищенко, Віталій Мандзюк, Євген Луценко, Юрій Вірт, Сергій Федоров та інші відомі гравці. Молодь доповнює досвід – найстаршим гравцем залишається Мирон Маркевич, якого ми завжди раді бачити на матчах.

Цього року ми дуже багато матчів провели з військовими. У Кропивницькому – зі спецпризначенцями, у Краматорську – з десантниками, на Київщині – з поліцейськими, в Івано-Франківську – з ветеранами АТО тощо. Загалом – більше дюжини ігор у різних куточках України. Ми хочемо, аби матч за участю збірної на роки запам’ятався учасникам та глядачам.

Як, наприклад, наш візит у серпні на саму передову, до Мар’їнки. Ми відвідували позиції бійців, бачили, в яких умовах вони несуть службу, а потім у сусідній Красногорівці провели матч. Місцеві кажуть, що такої кількості людей в одному місці не збиралося з початку бойових дій. Лише заради цього варто було їхати на схід", – передає слова Дем'яненка прес-служба ФФУ.

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Збірна України Анатолій Дем'яненко Збірна ветеранів України
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