Дем'яненко розповів про переваги призначення Михайличенка в Динамо

Легенда київського гранда поділився думкою щодо змін на тренерському містку Динамо.

"Що стосується останніх результатів Динамо і вильоту команди з Ліги чемпіонів, то, звичайно, такого суперника, як Брюгге, кияни повинні були проходити. Чому не вийшло? Це краще аналізувати, коли перебуваєш всередині колективу. Щось пішло не так, хоча в домашній грі з бельгійцями початковий план "біло-синіх" спрацював – команда відкрила рахунок в матчі на перших хвилинах, але не більше того.

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Що стосується призначення Олексія Михайличенка, то він досвідчений тренер, досконало знає цю команду, можливості футболістів і багато часу на розкачку йому не знадобиться. Думаю, що на його майбутню роботу в статусі головного тренера можна дивитися з оптимізмом. Сподіваюся, що його прихід викличе у Динамо прилив енергії", – розповів Дем'яненко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, новий тренерський штаб киян дебютує у матчі п'ятого туру УПЛ проти Олімпіка, який відбудеться 24 серпня.

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