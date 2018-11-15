Дем’яненко: Останні ігри збірної України показали, що команда на правильному шляху

Екс-гравець та тренер Динамо Анатолій Дем’яненко поділився очікуваннями від найближчих ігор збірної України проти Словаччини та Туреччини.

"Думаю, в майбутніх зустрічах Шевченко перевірить найближчий резерв. Є прекрасна можливість перевірити цих футболістів на хорошому рівні.

Макаренко: Хотілося б дебютувати за збірну в офіційних матчах

Хочеться побажати вдалого виступу. Мені здається, гра у збірної з'являється. Останні ігри показали, що команда на правильному шляху", – сказав Дем’яненко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму

Нагадаємо, збірна України 16 листопада зіграє проти Словаччини у Лізі націй, а 20 листопада проведе товариський матч зі збірною Туреччини.