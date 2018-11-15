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Дем’яненко: Останні ігри збірної України показали, що команда на правильному шляху

12:07 1106 Читать на русском
Дем’яненко: Останні ігри збірної України показали, що команда на правильному шляху
Анатолій Дем'яненко / Соцмережі

Екс-гравець та тренер Динамо Анатолій Дем’яненко поділився очікуваннями від найближчих ігор збірної України проти Словаччини та Туреччини.

"Думаю, в майбутніх зустрічах Шевченко перевірить найближчий резерв. Є прекрасна можливість перевірити цих футболістів на хорошому рівні.

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Хочеться побажати вдалого виступу. Мені здається, гра у збірної з'являється. Останні ігри показали, що команда на правильному шляху", – сказав Дем’яненко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, збірна України 16 листопада зіграє проти Словаччини у Лізі націй, а 20 листопада проведе товариський матч зі збірною Туреччини.

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