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Дем'яненко: Не сумніваюся в перемозі Динамо над Славією

15:15 566 Читать на русском
Дем'яненко: Не сумніваюся в перемозі Динамо над Славією
Анатолій Дем'яненко / фото із соцмереж

Колишній тренер Динамо Анатолій Дем'яненко впевнений, що Динамо пройде Славію в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"У першому матчі в Празі було дуже багато боротьби і переконаний, що у Києві буде те саме. У Динамо в цілому все добре у захисті, але треба більше забивати.

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Взагалі не сумніваюся в перемозі нашої команди. Динамівці забов’язані проходити Славію і вони її пройдуть. А щоб це зробити – варто використовувати свої моменти і забивати голи. Ну і самовіддача має бути на межі. Але я за цей аспект гри спокійний.

Прогнозувати рахунок не буду. Як вже сказав – ставлю на перемогу Динамо і буду щиро переживати за команду. Все таки, я дуже багато років віддав цим кольорам, тож не хвилюватися не зможу. Тим більше, з чехами ніколи не буває легко. Але сподіваюсь, що у вівторок у нас всіх буде хороший привід для радості", – цитує Дем'яненка офіційний сайт Динамо.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

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