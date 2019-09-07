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Дем'яненко назвав можливі проблеми збірної України у матчі з Литвою

16:28 435 Читать на русском
Дем'яненко назвав можливі проблеми збірної України у матчі з Литвою
Анатолій Дем'яненко / Фото ФК Динамо

Легендарний захисник Динамо оцінив перспективи національної збірної у найближчому матчі відбору на Євро-2020.

 

"Дуже важко налаштовувати на гру зі слабшим суперником. Скільки було таких випадків, коли не налаштовували належним чином, а потім немає результату. Але це одна з найважливіших ігор, тому вважаю, що Андрій Шевченко налаштує команду, і наша збірна досягне результату.

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Завжди було важко грати в Прибалтиці – ще з наших часів. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Звичайно, ми фаворити, але ніякої недооцінки не повинно бути. Повторюся, якщо буде настрій, то виграємо. У нас хороша команда, яка демонструє хорошу гру. Є потенціал. Треба це все реалізувати.

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Штучне поле? Вчора вони потренувалися, відчули газон. Одну гру можна зіграти добре і на такому полі", – розповів Дем'яненко в коментарі Террикон.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва Литва Анатолій Дем'яненко Литва - Україна Динамо Динамо
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