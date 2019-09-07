Дем'яненко назвав можливі проблеми збірної України у матчі з Литвою

Легендарний захисник Динамо оцінив перспективи національної збірної у найближчому матчі відбору на Євро-2020.

"Дуже важко налаштовувати на гру зі слабшим суперником. Скільки було таких випадків, коли не налаштовували належним чином, а потім немає результату. Але це одна з найважливіших ігор, тому вважаю, що Андрій Шевченко налаштує команду, і наша збірна досягне результату.

Кварцяний: Якщо Португалія обіграє Сербію, Шевченко вже може переглядати резерв

Завжди було важко грати в Прибалтиці – ще з наших часів. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Звичайно, ми фаворити, але ніякої недооцінки не повинно бути. Повторюся, якщо буде настрій, то виграємо. У нас хороша команда, яка демонструє хорошу гру. Є потенціал. Треба це все реалізувати.

Литва – Україна: Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 – одного гравця довелось викреслити

Штучне поле? Вчора вони потренувалися, відчули газон. Одну гру можна зіграти добре і на такому полі", – розповів Дем'яненко в коментарі Террикон.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.