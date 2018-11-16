Дем'яненко: Матч проти Словаччини – чудова нагода перевірити молодь збірної України

Легендарний гравець Динамо Анатолій Дем'яненко вважає, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко застосує ротацію у матчі Ліги націй.

"Не сумніваюся, що Андрій Шевченко в матчі зі Словаччиною поставить в основу багато резервістів. Такий поєдинок, що носить, до того ж, статус офіційного, – чудова нагода перевірити, на що здатна талановита молодь. Добре, що в майбутньому поєдинку не обов'язково брати очки.

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Таким чином, у молодих футболістів з'являється чудовий шанс показати себе, підтвердити свій клас і, може бути, на довгі роки закріпитися в національній команді. Останнім часом мені дуже подобається гра збірної України, яка, вважаю, знаходиться на правильному шляху", – передає слова Дем'яненка Команда№1.

Словаччина – Україна розпочнеться сьогодні у Трнаві о 21:45 за київським часом.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй