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Дем'яненко: Матч проти Словаччини – чудова нагода перевірити молодь збірної України

16:50 10 Читать на русском
Дем'яненко: Матч проти Словаччини – чудова нагода перевірити молодь збірної України
Анатолій Дем'яненко / ФК Динамо

Легендарний гравець Динамо Анатолій Дем'яненко вважає, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко застосує ротацію у матчі Ліги націй.

"Не сумніваюся, що Андрій Шевченко в матчі зі Словаччиною поставить в основу багато резервістів. Такий поєдинок, що носить, до того ж, статус офіційного, – чудова нагода перевірити, на що здатна талановита молодь. Добре, що в майбутньому поєдинку не обов'язково брати очки.

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Таким чином, у молодих футболістів з'являється чудовий шанс показати себе, підтвердити свій клас і, може бути, на довгі роки закріпитися в національній команді. Останнім часом мені дуже подобається гра збірної України, яка, вважаю, знаходиться на правильному шляху", – передає слова Дем'яненка Команда№1.

Словаччина – Україна розпочнеться сьогодні у Трнаві о 21:45 за київським часом.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
52
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Анатолій Дем'яненко Ліга націй Словаччина - Україна
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