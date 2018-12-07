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УПЛ ШАХТАР - ЛІОН МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Дем’яненко: Фонсека має ризикнути та випустити Марлоса у матчі з Маріуполем

13:37 222 Читать на русском
Дем’яненко: Фонсека має ризикнути та випустити Марлоса у матчі з Маріуполем
Анатолій Дем'яненко / ФК Динамо

Екс-гравець та тренер Динамо Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від матчу 18 туру УПЛ Маріуполь – Шахтар.

"Думаю, що бій з Ліоном за вихід в плей-офф буде важливішим для команди Паулу Фонсеки. Однак це не означає, що в Маріуполі гірники дозволять господарям поля розслабитися.

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Чи зможе Маріуполь відібрати очки у Шахтаря? Ні, просто Шахтар не може дозволити собі втратити очки в третьому матчі чемпіонату України поспіль. На гру з Маріуполем, думаю, вийдуть ті, у кого буде на неї відповідний настрій. Завдання тренерського штабу гірників – правильно визначити, хто хоче викластися на сто відсотків в 18-му турі УПЛ.

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Чи вийде Марлос? Звичайно, адже він давно не грав, і йому необхідна практика. Не сумніваюся, що в поєдинку з Ліоном "гірники" на Марлоса дуже розраховують, а значить, Фонсека може ризикнути і виставити його на матч з Маріуполем. У чому ризик? У можливості рецидиву травми", – цитує Дем’яненка Команда №1.

Україна18 тур

Маріуполь - Шахтар: П'ятниця 07 грудня 2018

Маріуполь
до матчу
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год
:
5
хв
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Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Анатолій Дем'яненко Маріуполь - Шахтар
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