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ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ

Дем'яненко дав пораду Динамо на матч з Копенгагеном

16:10 470 Читать на русском
Дем'яненко дав пораду Динамо на матч з Копенгагеном
Анатолій Дем'яненко / ФК Динамо

Колишній головний тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко розповів, як потрібно діяти "біло-синім", щоб сьогодні перемогти Копенгаген.

 

"Залишається тільки сподіватися, що гра Динамо стабілізувалася остаточно, і кияни перемогою над, вважаю, головним конкурентом в цій групі, – Копенгагеном, фактично оформлять путівку в наступний раунд.

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З огляду на нинішній потенціал Динамо, хочу ще раз закликати "біло-синіх" до надійності в обороні, постаратися уникнути грубих помилок. Зараз в Європі немає прохідних команд, і в поєдинку з Копенгагеном доведеться викластися на 100%. Сподіваюся, в якості основного голкіпера вже адаптувався Бущан. Для захисників важливо, щоб воротар, який все бачить краще, впевнене керував процесом, підказував правильно.

Проти Копенгагена в атаці потрібно проявити більше агресивності, уважніше поставитися до реалізації. Ставлю на перемогу Динамо, але, мені здається, багато голів в цьому матчі не буде", – цитує Дем'яненка zbirna.com.

Нагадаємо, матч 3 туру Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський. Початок – о 22:00.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Ліга Європи Анатолій Дем'яненко Динамо - Копенгаген
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