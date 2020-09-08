"Грати з топовими командами – це завжди додаткове навантаження. Тому команда повинна бути добре фізично підготовлена. Але гравці готуються у клубах. У збірній їх ніколи готувати, в цьому є невелика проблема.

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Думаю, поразка від Іспанії загартує наших гравців. Нічого страшного – вони будуть тільки зростати. Вважаю, наша збірна – на правильному шляху.

Якщо ми потрапили на саму верхівку футболу, то повинні намагатись показувати свій рівень. І гравці ще будуть рости. Грати з такими командами як Іспанія, Німеччина, Франція або та ж Швейцарія – це великий плюс", – розповів Дем'яненко для Youtube-каналу DoBest.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці, випереджаючи німців та швейцарців.

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