Демпсі оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник Тоттенхема, Фулхема і збірної США Клінт Демпсі завершив професійну кар'єру.

"Після довгих роздумів ми з сім'єю вирішили, що для мене настав час піти з футболу. Я б хотів подякувати всім партнерам по команді, тренерам і персоналу, з якими мені довелося попрацювати.

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Я завжди мріяв стати професійним футболістом і радий, що мені вдалося це зробити. Також хочу подякувати всім уболівальникам збірної США і клубів, за які я виступав. Ви всі дозволяли мені відчувати себе як вдома. Це те, що я ніколи не забуду", – цитує Демпсі офіційний сайт Сіетла, за який 35-річний футболіст виступав з 2013 року.

Демпсі починав кар'єру в американському клубі Нью-Інгленд Революшн, після чого переїхав до Англії, де виступав за лондонські Фулхем і Тоттенхем. На його рахунку 57 голів в 141 матчі за збірну США. Разом з Лендоном Донованом він ділить перше місце в списку найкращих бомбардирів в історії національної команди.

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