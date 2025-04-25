"Реал вважає неприйнятними публічні заяви, зроблені сьогодні суддями, призначеними на фінал Кубка Іспанії, який відбудеться завтра, 26 квітня 2025 року.

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Ці протести, які несподівано привернули увагу до відеороликів ЗМІ, захищених правом на свободу слова, таких як Real Madrid TV, навмисно проведених 24 години тому проти одного з учасників фіналу, вкотре демонструють явну й очевидну ворожість та неприязнь цих суддів стосовно Реала.

Ще більш дивовижні заяви, зроблені в загрозливому тоні, що натякають на єдність суддів, використовували для оголошення про передбачувані заходи або дії, які далекі від принципів справедливості, об'єктивності та неупередженості, що мають переважати лише за кілька годин до футбольної події, яка привертає увагу сотень мільйонів людей по всьому світу.

З огляду на серйозність події, Реал сподівається, що RFEF і суддівська спільнота діятимуть відповідним чином, вживши необхідних заходів для захисту престижу інституцій, які вони представляють", – йдеться в заяві на офіційному сайті.

Нагадаємо, що Реал відмовився від участі у всіх заходах перед фіналом Кубка Іспанії.

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