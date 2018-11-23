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Демірі: Ворскла – прямий конкурент Маріуполя

24 листопада 06:00 1 Читать на русском
Демірі: Ворскла – прямий конкурент Маріуполя
Бесір Демірі / фото: ФК Маріуполь

Албанський захисник Маріуполя Бесір Демірі поділився очікуваннями напередодні матчі 16-го туру УПЛ з полтавською Ворсклою.

"Для нас майбутня гра дуже важлива. Ми боремося за потрапляння в топ-6 і Ворскла – наш прямий конкурент. Тому ми очікуємо дуже важкої гри.

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Ми розуміємо, що Ворскла – серйозна команда. У минулому сезоні вони стали третіми і тепер виступають в груповому етапі Ліги Європи. У цьому році Маріуполь тричі зустрічався з Ворсклою і кожен матч був дуже важким і напруженим.

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За Ворсклу також грає албанець Ардін Даллку. Я його добре знаю. Ми часто з ним спілкуємося. Ардін – хороший гравець. Албанське дербі? Так, можна і так сказати", – цитує Демірі офіційний сайт Маріуполя.

Україна16 тур

Маріуполь - Ворскла: Субота 24 листопада 2018

Маріуполь
до матчу
17
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9
хв
Ворскла
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Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Бесір Демірі Бесір Демірі Маріуполь - Ворскла
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