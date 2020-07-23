Деміраль зацікавив два клуби топ-6 АПЛ – Ювентус вже відхилив пропозицію на 30 мільйонів

У найближче трансферне вікно оборонець туринського Ювентуса Мері Деміраль може перебратися на Туманний Альбіон.

Лестер і Вулверхемптон готові підписати 22-річного турка. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Ювентус вже отримав пропозицію щодо Деміраля у розмірі 30 млн євро плюс бонуси, проте відхилив її. Хто саме запропонував таку суму за центрбека наразі невідомо. "Стара синьйора" нібито взагалі не продасть оборонця, оскільки розраховує на нього в майбутньому.

У нинішньому сезоні Мері Деміраль провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Значну частину сезону турецький захисник пропустив через складну травму.

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