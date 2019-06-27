Демікеліс повернувся в Баварію у тренерське крісло, Клозе продовжить роботу з юніорською командою мюнхенців

Україна — 18:29 371
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Динамо визначилось із суперниками на австрійському зборі – кияни знову зіграють з Олімпіакосом
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"Коноплянка шукатиме новий виклик", – генеральний директор Шальке підтвердив відхід українцяНімеччина — 17:37 836
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Маліновський погодився перейти в Сампдорію – Валенсія увімкнулась у боротьбу за українцяІталія — 16:58 2692
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Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛУкраїна — 13:00 3204
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Караваєв не полетів на збори Зорі – стала відома сума потенційного трансферу гравця в ДинамоУкраїна — 12:46 2617