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Демікеліс повернувся в Баварію у тренерське крісло, Клозе продовжить роботу з юніорською командою мюнхенців

17:50 279 Читать на русском
Демікеліс повернувся в Баварію у тренерське крісло, Клозе продовжить роботу з юніорською командою мюнхенців
Мірослав Клозе / Фото ФК Баварія

Баварія поповнила свій тренерський штаб черговим колишнім футболістом німецького гранда.

Екс-захисник мюнхенців Мартін Демікеліс очолив Баварію U-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також повідомляється, що легендарний німецький форвард Мірослав Клозе продовжить працювати на чолі Баварії U-17.

Нагадаємо, 38-річний аргентинець захищав кольори мюнхенців у 2003-2010 роках, натомість 40-річний німець – у 2007-2011.

За підсумками минулого сезону головна команда Баварії тріумфувала у Бундеслізі та завоювала Кубок Німеччини.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Мартін Демікеліс Мартін Демікеліс Мірослав Клозе Мірослав Клозе
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