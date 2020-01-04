Демченко зізнався, якими тренерами захоплюється – у списку також є український фахівець

Головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко розповів про своїх улюблених тренерів.

"Сьогодні мій кумир – Пеп Гвардіола. Я прекрасно розумію, що це справжній геній, а геній іноді знаходиться поруч з безумством. Мені далеко до нього, але, як звичайній людині, тренеру, який хоче стати сильнішим, його ідеї дуже цікаві. Але я його не копіюю, мені подобається його атакувальний стиль гри і контроль м'яча.

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Також мені імпонують Юрген Клопп і Зінедін Зідан. Коли Реал виграв три Ліги чемпіонів поспіль, і команда мені дуже подобалася, я дивився ігри, аналізував. Це велике досягнення.

Я намагаюся у кожного тренера взяти щось цікаве, у того ж Дієго Сімеоне можна навчитися діям в обороні, у Зідана – духу переможця. Сліпо я нікого не копіюю.

Лобановський – геній, це зрозуміло. Коли він повернувся в Україну, то двічі 3:0 і 4:0 обіграв Барселону, а це заслуговує на повагу. Ця людина пройшла через велику кількість футбольної науки і аналітики. Навіть у нього вчилися великі тренери сучасності. Ну а Гвардіола – це вже інше покоління.

Моя футбольна мрія – виграти Лігу чемпіонів в якості тренера", – цитує Демченка офіційний сайт клубу.

Після 19-ти турів Першої ліги Металіст 1925 перебуває на 7-й сходинці.

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