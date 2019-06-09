Дембеле запізнився на тренування Барселони і збрехав, пояснюючи свою відсутність – клуб розчарований поведінкою гравця

Вінгер каталонців вкотре порушив командну дисципліну – це може призвести до його відходу у міжсезоння.
Усман Дембеле не зміг прийти вчасно на тренування на позаминулому тижні, повідомляє AS.
Пояснюючи запізнення, 22-річний гравець сказав, що у нього був дозвіл, оскільки він займався індивідуально з фізіотерапевтом. Однак, насправді, розклад в той день був однаковим для всіх футболістів.
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Барселоні не подобається така поведінка Дембеле. Кілька днів тому клуб повідомив оточенню француза, що гравець зобов'язаний змінити своє ставлення до роботи, в іншому випадку його виставлять на трансфер.
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Це вже не перші проблеми з режимом у вінгера збірної Франції – у грудні минулого року Дембеле вже спізнювався на тренування, тому що проспав.