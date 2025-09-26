Оприлюднено підсумкові результати голосування за "Золотий м’яч-2025". Нагадаємо, що Усман Дембеле став найкращим футболістом світу за підсумками 2025 року.

"Дембеле переміг з великим відривом": головний редактор France Football спростував міф про конкуренцію за "Золотий м'яч"

Дембеле виграв із величезним відривом – він набрав 1380 балів, тоді як його головний конкурент Ламін Ямаль із Барселони отримав 1059. Різниця склала 321 пункт, що робить тріумф Дембеле беззаперечним. Для порівняння, у 2024-му Родрі випередив Вінісіуса лише на 41 очко.

Француз став першим у 73 зі 100 голосів національних журналістів – це на 62 більше, ніж у Ямаля. Крім них, у топ-10 голосувань опинились Вітінья (6 перших місць), Мохамед Салах (4), Ашраф Хакімі (3), Кіліан Мбаппе (1), а також несподівано Хвіча Кварацхелія та Скотт МакТоміней (по 1).

У топ-3 опинився ще один гравець ПСЖ – португалець Вітінья (703 бали). Далі у рейтингу – Салах (657), Рафінья (620), Хакімі (484), Мбаппе (378), Коул Палмер (211), Джанлуїджі Доннарумма (172) та Нуно Мендеш (171).

Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"