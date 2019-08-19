Дембеле зазнав пошкодження – гравець вилетів на тривалий термін

Нападник Барселони Усман Дембеле травмувався і пропустить початок сезону.

Усман Дембеле пошкодив підколінне сухожилля та пропустить наступні 5 тижнів, інформує офіційний твіттер Барселони.

"Пенсіонер" б'є Барсу, Почеттіно приймає VAR, магія Феліша, 16-річний кат ПСЖ – 9 найзахопливіших моментів вікенду

Відзначимо, що Усман провів повний матч проти Атлетіка. Додамо, що Дембеле пропустив 57 матчів через травми, відколи став гравцем Барселони у 2017 році.

Додамо, що стартову гру сезону проти Атлетіка пропустив лідер "блаугранас" Ліонель Мессі, але аргентинець повинен незабаром повернутись на футбольне поле.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс