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Дембеле зазнав пошкодження – гравець вилетів на тривалий термін

19 серпня 23:33 350 Читать на русском
Дембеле зазнав пошкодження – гравець вилетів на тривалий термін
Усман Дембеле / Reuters

Нападник Барселони Усман Дембеле травмувався і пропустить початок сезону.

Усман Дембеле пошкодив підколінне сухожилля та пропустить наступні 5 тижнів, інформує офіційний твіттер Барселони.

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Відзначимо, що Усман провів повний матч проти Атлетіка. Додамо, що Дембеле пропустив 57 матчів через травми, відколи став гравцем Барселони у 2017 році.

Додамо, що стартову гру сезону проти Атлетіка пропустив лідер "блаугранас" Ліонель Мессі, але аргентинець повинен незабаром повернутись на футбольне поле.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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