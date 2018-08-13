toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Дембеле забив неймовірний гол у Суперкубку Іспанії

11:10 512 Читать на русском
Дембеле забив неймовірний гол у Суперкубку Іспанії
Усман Дембеле / Фото: соцмережі

Вінгер Барселони Усман Дембеле забив неймовірний гол у матчі за Суперкубок Іспанії 2018, який у підсумку став переможним.

Барселона здобула перемогу над Севільєю в матчі за Суперкубок Іспанії 2018.

Барселона – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Переможний м'яч на свій рахунок записав Усман Дембеле. Француз гарматним пострілом з-за меж карного майданчика забив чудовий гол, на який можна дивитись вічно.

Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії

Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 1
Севілья
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Севілья Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
49
хв
Прогрес
19:00
Уфа
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук