Дембеле забив неймовірний гол у Суперкубку Іспанії

Вінгер Барселони Усман Дембеле забив неймовірний гол у матчі за Суперкубок Іспанії 2018, який у підсумку став переможним.

Барселона здобула перемогу над Севільєю в матчі за Суперкубок Іспанії 2018.

Барселона – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Переможний м'яч на свій рахунок записав Усман Дембеле. Француз гарматним пострілом з-за меж карного майданчика забив чудовий гол, на який можна дивитись вічно.

Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії