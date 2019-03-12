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Усман Дембеле взяв участь у тренуванні та може зіграти з Ліоном

21:26 68 Читать на русском
Усман Дембеле взяв участь у тренуванні та може зіграти з Ліоном
Усман Дембеле / соцмережі

Форвард Барселони Усман Дембеле зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Усман Дембеле провів з командою останнє тренування перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона, повідомляє Marca.

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Раніше повідомлялось, що француз може пропустити гру через травму, отриману в матчі Ла Ліги проти Райо Вальєкано, в якому "блаугранас" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Матч Барселона – Ліон відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.

Теги
Ліга чемпіонів Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона Барселона Ліон Ліон
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