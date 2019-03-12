Усман Дембеле взяв участь у тренуванні та може зіграти з Ліоном

Форвард Барселони Усман Дембеле зможе взяти участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Усман Дембеле провів з командою останнє тренування перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона, повідомляє Marca.

Женезіо – про план гри проти Мессі: Нам потрібно ідеально розрахувати ризики

Раніше повідомлялось, що француз може пропустити гру через травму, отриману в матчі Ла Ліги проти Райо Вальєкано, в якому "блаугранас" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Матч Барселона – Ліон відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.