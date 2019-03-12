Усман Дембеле взяв участь у тренуванні та може зіграти з Ліоном

Ліга чемпіонів — 22:59 286
-
Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти Шальке
-
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА – як це булоЛіга чемпіонів — 19:10 4071
-
Динамо U-19 в серії пенальті поступилося Хоффенхайму U-19 та вилетіло з Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 19:02 3907
-
Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 14:00 7923
-
Зоря оголосила про підписання японця УратиУкраїна — 12:12 1725