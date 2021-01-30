Французький вінгер хоче продовжити контракт із "блаугранас", повідомляє Sport.es.

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Дембеле остаточно обрав такий варіант продовження кар'єри, попри інтерес інших європейських грандів – Манчестер Юнайтед, Челсі та Ювентуса. Представники нападника готові розпочати перемовини з Барсою, щойно буде обрано нового президента каталонців. Дембеле має чинний до літа 2022-го контракт із "блаугранас". Його трансфер 3,5 роки тому коштував 130 млн євро.

У нинішньому сезоні Усман Дембеле провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Раніше Барселона нібито планувала попрощатись з французом влітку.

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