Схоже, Барселона не змогла позбутись свого нападника Усмана Дембеле.

Усман Дембеле залишиться у Барселоні до кінця сезону і покине каталонців влітку після завершення контракту, повідомляє RMC Sport.

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Керівництву "блаугранас" не вдалось знайти для 24-річного француза новий клуб під час зимового трансферного вікна. За інформацією ЗМІ, Челсі був близький, щоб прихистити проблемного форварда.

Нагадаємо, наставник Барси Хаві Еранандес відсторонив Усмана від команди через небажання форварда продовжувати контракт на умовах клубу.

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