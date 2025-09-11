Усман Дембеле поповнив колекцію індивідуальних трофеїв, але може трішки напружитися щодо "Золотого м'яча".

Форвард ПСЖ та збірної Франції став володарем Onze d’Or 2025 – нагороди найкращого гравця Європи за версією французького журналу Onze Mondial. Дембеле посів перше місце, набравши 32,5% голосів. Трійку призерів доповнили Ламін Ямаль (Барселона, 30%) та Кіліан Мбаппе (Реал, 12,5%).

У Франції розкрили імена ведучих церемонії "Золотого м'яча-2025" – легенда Мілана та зірка популярного шоу про ЛЧ

Щоправда, останнім часом Onze d’Or стала "прокляттям" напередодні вручення "Золотого м'яча". Минулі 2 роки нагороду від французів забирали Ерлінг Холанд і Вінісіус Жуніор, але головний індивідуальний приз діставався іншим – Ліонелю Мессі та Родрі. Цьогорічна церемонія вручення "Золотого м'яча" запланована на 23 вересня.

Нагадаємо, Дембеле був головним героєм требла ПСЖ в минулому сезоні (Ліга 1, Кубок Франції, Ліга чемпіонів). Усман оформив 35 голів та 16 асистів у 53 матчах.

Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025 au terme d’une saison monstrueuse !



️ Messi, Zidane, Ronaldo, Maradona… @dembouz intègre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté ce prestigieux trophée. ️ pic.twitter.com/PIghQhHZJO — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

