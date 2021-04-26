Усман Дембеле не хоче підписувати новий контракт з Барсою через давні образи, повідомляє Catalunya Radio.

Барселона приготувала новий контракт для Дембеле – оточення скандального форварда виступає проти

23-річний француз не може пробачити босам каталонців, що вони намагались продати його минулого літа. Чинний контракт Усмана з "блаугрнас" розрахований до літа 2022-го, тому вже за кілька місяців Барселоні доведеться ухвалювати важке рішення, щоб не втратити зіркового гравця безкоштовно.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле зіграв у 24-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами. У 2017-му Барса заплатила за Усмана Борусії Д 135 млн євро.

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