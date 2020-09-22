Нападник Барселони Усман Дембеле схиляється до продовження кар'єри у каталонському клубі.

Ліверпуль вів активні перемовини з Барсою щодо трансферу Усмана Дембеле, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Барселона під тиском фінансових проблем може відпустити Дембеле в МЮ – каталонці висувають жорстку умову

Сторони були близькі до погодження оренди гравця, але 23-річний француз відмовився перебиратись на Туманний Альбіон. Усман налаштований залишитись у таборі каталонців та довести свою необхідність новому тренеру Рональду Куману.

Дембеле часто страждає від травм, у минулому сезоні Ла Ліги форвард провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші