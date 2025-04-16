Вінгер ПСЖ Усман Дембеле був визнаний УЄФА гравцем матчу у грі-відповіді проти Астон Віли, але гравець не погодився з таким рішенням.

Другий матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли ледь не обернувся провалом для ПСЖ. Після двох забитих голів парижани пропустили тричі й ледь не дозволили бірмінгемцям оформити камбек.

Фейл Асенсіо проти колишньої команди у відеоогляді матчу Астон Вілла – ПСЖ – 3:2

Такий виступ не сподобався ані вболівальникам французів, ані самим гравцям. Зокрема Усман Дембеле вразив усіх вчинком, коли відмовився приймати нагороду гравця матчу від УЄФА. Відео епізоду публікують вболівальники в соцмережі X.

На кадрах помітно, що представник УЄФА довго вмовляв француза прийняти приз, але гравець був не згоден з таким рішенням і просто ігнорував пропозицію. Зрештою гравця таки вмовили попозувати з нагородою, проте навіть на фото він не приховував свого незадоволення.

Додамо, що ПСЖ по сумі двох матчів пройшов Астон Віллу і потрапив у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари Арсенал – Реал.

Ousmane Dembele refused to take the POTM award after the match Vs Aston Villa. Team performance was very bad and mans is so traumatized #AVLPSG pic.twitter.com/VNNdWlOHCY — Jamaa Fulani (@_JamaaFulani) April 15, 2025

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5